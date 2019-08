Cessioni Napoli, CdM: il Toro insiste per Verdi, offerta dalla Francia per Ounas

Calciomercato Napoli - Capitolo cessioni, ecco le ultime dal Corriere del Mezzogiorno:

L’assalto a Lozano passa anche per le cessioni, il Torino, che potrebbe incrociare il Wolverhampton in Europa League, insiste per Verdi ma c’è ancora una distanza di 5 milioni tra domanda e offerta. Il Lille, che disputerà la Champions League, ha presentato una proposta di 5 milioni di euro e 35 per il diritto di riscatto per Ounas. Osimhen, acquistato dal Charleroi, sostituisce Leao ceduto al Milan mentre l’algerino arriverebbe come sostituto di Pepè.

Ounas piace anche all’Olympique Marsiglia che lo voleva a gennaio, gradirebbe il ritorno in Francia e il Lille è favorito, in Italia spinge il Cagliari soprattutto se dovesse saltare l’acquisto di Defrel ma non riesce a pareggiare l’offerta della società del presidente Lopez.