Cessioni Napoli, CorSport: Verdi bloccato da Ancelotti, Ounas verso la Francia. Due opportunità per Tonelli

Calciomercato Napoli - Simone Verdi, Adam Ounas, Elseid Hysaj e Lorenzo Tonelli sono i quattro esuberi del Napoli di Carlo Ancelotti. La dirigenza è al lavoro per cercare di smaltire la rosa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Cessioni Napoli, Verdi bloccato da Ancelotti

Verdi sa che ormai devono semplicemente decidere: il Torino ha accettato (deici milioni per il prestito oneroso, altri dieci per il riscatto nel 2021, se nel frattempo non dovesse esserci stata una cessione onerosa in grado di concedere una equa e vantaggiosa divisione); ma anche il Napoli pareva avesse detto sì, forse perché dopo aver preso Lozano pensava potesse arrivare anche James Rodriguez, che ora è un interrogativo. E Ancelotti tra le linee ne vuole sei, avendo scelto il 4-2-3-1: a meno che non si voglia accontentare di ciò che ha, cioè Zielinski e Fabian, che nella emergenza potrebbero essere dirottati da quelle parti. Ma la trattativa rimane viva e l'Europa League, che cattura l'attenzione del Torino, aiuta a temporeggiare sia Cairo che De Laurentiis, forti entrambi di un'intesa che va solo ratificata, dopo le ultime riflessioni di Ancelotti e Giuntoli.

Ounas verso la Francia

Ounas ha estimatori in Francia, dove si è formato ed ha lasciato un bel ricordo di sé: lo ha chiesto il Bordeaux, se n'è parlato a Marsiglia con i dirigenti dell'Olympique Marsiglia, poi è venuto fuori il Nizza e potrebbe anche non essere finita. Volendo, in Italia, c’è sempre il Cagliari, che si è già pronunciato: cinque milioni per il prestito e riscatto da fissare; ma Giuntoli punta ad un calcio con minori pressioni rispetto a quello italiano e maggiori garanzie per un profilo che il Napoli vuole ancora provare a controllare. Il ritorno in Francia sembra, in questo momento, la possibilità più concreta: fretta non ce n’è, a quanto pare, neanche lì.

Hysaj attende, Tonelli ha due opportunità

LA DIFESA. Hysaj è nei cinque laterali difensivi, si sente di troppo e poi ha avuto modo di respirare la “diffidenza” che negli ultimi tempi della scora stagione gli aveva riservato il San Paolo: la Roma rimane un’opzione, eventualmente per il last minute. Ma Hysay, e il suo manager Mario Giuffredi, attendono sviluppi, così come Tonelli che ha due opportunità niente male: può andare alla Fiorentina e al Parma, dopo che il Sassuolo, attraverso il dg Carnevali, ha escluso di poter aprire un tavolo di trattative. Ne ha una serie spalancati, in serie B, Giuntoli per collocare Ciciretti: ma in questi quattordici giorni, ci sarà modo per sedersi e discuterne.