Cessioni Napoli, agente Hysaj in arrivo a Dimaro: c'è un'offerta concreta della Roma

Ultimissime Calcio Napoli - Dopo Roberto Inglese, Vinicius Moraes e Marko Rog, la SSC Napoli è pronta a muoversi nuovamente sul fronte uscite. E il prossimo passo potrebbe riguardare un nome caldo, ossia Elseid Hysaj. Fuori dai progetti azzurri, considerando anche le presenze Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit in rosa, per l'esterno albanese si attende soltanto l'offerta giusta per i saluti.

Calciomercato Napoli, offerta Roma per Hysaj

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, proprio stasera arriverà a Dimaro poiché ha una proposta concreta dalla Roma. Il neo tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, infatti, considera Alessandro Florenzi più un esterno alto che terzino e cerca un profilo per il reparto arrettato. Nelle prossime ore, quindi, le parti ne discuteranno e cercheranno di trovare un’intesa che faccia tutti felici.

Hysaj, le parole dell'agente

Intervenuto in merito lo scorso 1 giugno, furono queste le parole del procuratore dell'esterno ex Empoli in vista della cessione: "Ha espresso il suo pensiero, che è anche il mio: dopo quattro anni il suo ciclo è finito ed è giusto che si vada alla ricerca di una nuova esperienza. Andrà via, ci sono interessamenti. Il Napoli deve abbassare le pretese dalla valutazione di 40mln? Il club ha dirigenti di grande livello, conoscono bene la situazione e sanno che lui dovrà andare via. Ognuno tira acqua al proprio molino, ma il Napoli capirà che conviene trovare acquirenti".