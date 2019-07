Cessione Tonelli, CdS: due squadre di A molto interessate a lui

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Lorenzo Tonelli: "Non riscattato dalla Samp (ci sarebbero volute 21 presenze blucerchiate per far scattare l’obbligo), anche Tonelli è destinato a lasciare Napoli. Probabilmente (stavolta) in via definitiva, tenuto anche conto che al centro della difesa c'è ora garanzia di totale copertura. Il buon Lorenzo pare avere vari estimatori, a partire dal Lecce. Ci aveva pensato anche il Brescia, altra neopromossa, ma pare che la pista lombarda si sia recentemente raffreddata".