Cessione Soule, Fabrizio Romano: "La Juve ha deciso il prezzo"

Calciomercato Napoli - Ultimissime su quella che sono le trattative estive di calciomercato che riguardano il possibile addio di Matias Soule dalla Juventus. Il club bianconero ha già fissato il prezzo per il giocatore argentino che piace a mezza Europa.

Calciomercato: la Juve fa il prezzo di Soule

Tanti club in Inghilterra interessati a lui, in Italia c'è anche il Napoli e la Juventus ha fissato il prezzo per venderlo. Secondo le ultime notizie rivelate da Fabrizio Romano, Matias Soulé, al momento non rientra nella trattativa tra Juventus e Aston Villa per il suo valore. La Juventus ritiene che Soule sia di almeno 40 milioni; Sono Enzo Barrenechea e Iling Junior più un compenso intorno ai 25 milioni che porteranno Douglas Luiz in bianconero.