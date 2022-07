Novità importanti in casa Napoli riguardo il futuro di Ambrosino, attaccante che il club azzurro vuole cedere in vista della prossima stagione. Arriva una notizia da CalcioNapoli24 Tv.

"Per Ambrosino si era parlato di un prestito in serie C: Avellino e Turris non sono interessate, non si escludono possibilità in serie B. L'idea del Napoli è mandarlo a giocare".