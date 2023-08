Cerchione: "Tentazione Jerome Boateng, è svincolato! Occhio ai colpi last minute low cost"

Napoli - Ultime notizie di mercato sul Napoli e il possibile ingaggio dello svincolato Jerome Boateng in difesa. C'è la tentazione da parte del club azzurro che anche se a posto numericamente ci prova. Questo il messaggio su Twitter di Luca Cerchione:

"Il Napoli, come di consueto, oltre alle operazioni di mercato già fatte o in programma, lavorerà su colpi last minute low cost. Nonostante la difesa sia un reparto numericamente completo interessa lo svincolato Jerome Boateng: 4,2m lordi il suo ultimo ingaggio al Lione".