Ceccarini: "Milik in partenza, per Osimhen pronta la carta Ounas. Ecco quanto chiede il PSV per Malen"

Ultime calciomercato Napoli. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche della trattative di casa Napoli:

"Il Napoli è sempre a caccia di un attaccante per sostituire Milik. Il club azzurro è in pressing su Osimhen e Malen. Per quanto riguarda il primo il Napoli sta cercando di capire come muoversi. La valutazione fatta dal Lille è molto alta, il prezzo è intorno ai 50 milioni di euro ma con la società francese i rapporti sono buoni e quindi il dialogo è aperto. Per abbassare la richiesta il Napoli potrebbe inserire nell’operazione Ounas. Per Malen il Psv chiede sui 60 milioni di euro. Da monitorare sempre Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo però vuole almeno 30 milioni di euro. Immobile era uno degli altri obiettivi, ma per la Lazio non è sul mercato e anzi rinnoverà fino al 2025".