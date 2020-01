Ceccarini: "Llorente resta al Napoli, Younes può partire: tre club su di lui e su Ghoulam..."

Ultime calcio mercato Napoli - Niccolò Ceccarini scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Con Politano al Napoli è partito di nuovo l’assalto a Giroud. L’Inter ha già in mano l’accordo con il giocatore, serve limare la differenza con il Chelsea. Balla un milione di euro. Insomma non sarà un problema. Llorente resterà invece in azzurro. Intanto per ora non è prevista la partenza di Esposito, che è stato richiesto dal Parma. Tornando a Politano la base dell’accordo finale è sui 22 milioni di euro bonus compresi. La formula, un prestito oneroso con obbligo di riscatto. A questo punto partirà Younes. Per l’attaccante ex Ajax ci sono Samp, Genoa e Torino. Per quanto riguarda Ghoulam, il Napoli per il momento non ha ricevuto offerte importanti o quanto meno tali da poter pensare a una cessione. Difficile che possa andare via, salvo clamorosi colpi di scena".