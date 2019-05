Ceccarini: "L'Inter spinge per Hysaj! Via anche Malcuit, Di Lorenzo sempre più vicino al Napoli"

Calciomercato Napoli, il club azzurro si prepara a rinvigorire la rosa, in special modo sulle due corsie difensive. Secondo quanto riferisce Niccolò Ceccarini a Tuttomercatoweb, "Sembra proprio che l'Inter stia cominciando a spingere forte per Hysaj, nell'ottica di portare il laterale difensivo a Milano. Più debole l'interesse dell'Atletico Madrid. Contestualmente in entrata, visto che dovrebbe essere ceduto anche Malcuit, gli azzurri vengono segnalati forti su Kieran Trippier, del Tottenham, e su Giovanni Di Lorenzo, il quale sembra sempre più vicino ogni giorno che passa".