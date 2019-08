Ceccarini: "Il Napoli valuta la pista Valencia per Hysaj, Giuntoli punta al prestito con obbligo di riscatto! Parma e Torino su Tonelli"

Vi proponiamo, di seguito, uno stralcio dell'editoriale di Niccolò Ceccarini per Tuttomercatowe.com:

"Si sta per chiudere anche il mercato del Napoli. Giuntoli ha preso Llorente, che sarà quindi l’alternativa di Milik e andrà a completare un reparto già forte grazie anche all’acquisto di Lozano. Dopo la partenza di Ounas al Nizza con la formula di un prestito oneroso a 2,5 e diritto di riscatto a 25, il Napoli sta valutando la proposta del Valencia per Hysaj. Il tempo a disposizione non è molto ma se il club spagnolo dovesse accelerare ci potrebbero essere i margini per concludere l’affare. Giuntoli punta al prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Uscirà anche Tonelli, per lui restano vive le Ipotesi Parma e la novità Torino, oltre all’estero. Verdi a questo punto dovrebbe restare".