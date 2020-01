Ceccarini: "Ghoulam e Llorente resteranno a Napoli fino a giugno. Accordo tra gli azzurri ed il Verona per Amrabat"

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale ha scritto anche del Napoli:

"Il Napoli con Demme e Lobotka ha in pratica sistemato il centrocampo. Per l’estate Giuntoli ha chiuso con il Verona l’affare Rrahmani e ha già un accordo con il club gialloblù per Amrabat. Non c’e ancora intesa con il giocatore ed è per questo che su di lui si sono inserite Inter e Fiorentina. I viola tra l’atro sono molto interessati anche a Kumbulla, che però ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro. Tornando al Napoli, dopo Gaetano alla Cremonese, arriverà anche la cessione di Tonelli per il quale la Sampdoria è in pole position. Salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbe uscire Ghoulam, che quindi resterà fino a giugno cosi come Llorente".