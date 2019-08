Cds su Lozano: "Lui ed il Napoli sono più vicini di quanto sembra: affare da 80 milioni, ma da rivedere la situazione diritti d'immagine"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Hirving Lozano: "A volte, basta anche un sorriso o le espressioni rassicuranti di chi sente di essere in vista di un sì: Hirving Lozano se ne è stato in panchina, nel debutto del Psv, e Van Bommel, che l’allena, ha risposto senza indugi e però pure senza ulteriori precisazioni a chi gli ha chiesto se quella esclusione dipendesse dalla cessione ormai definita del proprio attaccante: «No». Fuori per scelta tecnica, ma evitando anche di avventurarsi in disquisizioni sul futuro, ormai da individuare: il Napoli e Lozano sono più vicini di quanto sembra ma prima che si arrivi alla fumata bianca, andranno (ri)verificate condizioni centrali per un affare economicamente rilevante come può esserlo un investimento di circa 80 milioni, i quarantadue per l’acquisizione, gli otto lordi per il quinquennale. Il nodo sono i diritti d’immagine, che la star messicana vuole tutti per sé, avendo un contratto con una delle più famose multinazionali di abbigliamento sportivo che scadrà nel 2028 ed altri accordi in Patria che fanno budget".