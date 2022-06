Cds, Mandarini: "Ostigard ha una dote pazzesca. Vicario? Non avrebbe senso"

Fabio Mandarini giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su radio Kiss Kiss Napoli:

Portieri? Meret rinnova a breve, è quello che viene fuori da fonti interne della società. C'è una trattativa che va avanti da un po'. Il profilo di Sirigu è quello idea: è un ottimo portiere, un parametro zero e darebbe a Meret la possibilità di crescere. Andare su un altro portiere più giovane come Vicario significherebbe innescare di nuovo un meccanismo di competizione come con Ospina. Questo non avrebbe senso.

Ostigard? E' un difensore importante, una elevazione impressionante, ha uno stacco notevolissimo, pazzesco. Ama l'anticipo, lo sa fare e con Spalletti crescerebbe. In più il suo idolo è Fabio Cannavaro. Nel disastro Genoa è venuto fuori e non era facile: il Napoli ci è andato prestissimo sopra.