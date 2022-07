Cdm - Tour de force per De Laurentiis, timida speranza ancora per Mertens

L'edizione odirna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle strategie di calciomercato del Napoli, tra mancati rinnovi, le esigenze del tecnico e il ritorno di De Laurentiis da Los Angeles.

Koulibaly è una delle grane che Il presidente De Laurentiis, di ritorno da Los Angeles nei prossimi giorni dovrà risolvere. Finora le uscite sono state solo per la naturale scadenza di contratto e non certo per cessioni che sbloccherebbero anche altre entrate. Si fa fatica, insomma a vendere e De Laurentiis dovrà sottoporsi ad un autentico tour de force magari dal ritiro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra sarà da domani sera. La lista dei convocati per il ritiro non è stata ancora ufficializzata, ma non mancano situazioni delicate. Ormai sono un antico ricordo Insigne, Ospina (che non ha ancora firmato con l’Al Nassr) e Ghoulam. Resta una timida speranza per Mertens, ma dovrà essere il giocatore belga a fare un passo avanti che finora non si è registrato.