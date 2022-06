CdM - Stallo per Deulofeu: l'Udinese ha chiesto Zerbin, il Napoli riflette

Calciomercato Napoli: è Gerard Deulofeu l'obiettivo più ambito dalla società partenopea per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'attaccante dell'Udinese ha già accettato la proposta del Napoli, ma adesso c'è da convincere l'Udinese a lasciarlo partire. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulla trattativa Napoli-Udinese per Deulofeu, con gli ultimi aggiornamenti sulle proposte al vaglio.

La trattativa per Deulofeu

La trattativa per Deulofeu resta in piedi, ma al momento è in fase di stallo e non si registrano grossi passi in avanti: "L'Udinese avrebbe chiesto di inserire nella trattativa il gioiellino Alessio Zerbin e il Napoli starebbe valutando anche per ammorbidire i costi".

Zerbin, attaccante classe '99 di proprietà del Napoli, quest'anno in prestito al Frosinone, potrebbe rivelarsi la pedina di scambio ideale per l'acquisto di Deulofeu.