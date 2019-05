CdM - Si complica la pista Ilicic, pronta un'offerta per De Paul: gli agenti nel ritiro dell'Argentina!

Calciomercato Napoli De Paul - Il Napoli ha messo in conto, viste le probabili cessioni di Ounas ed anche di Verdi, l'arrivo di un calciatore in attacco ed a tal proposito l'indiziato numero uno sembrava poter essere Josip Ilicic. La permanenza di Gasperini sulla panchina dell'Atalanta, però, come riportato dal quotidiano "Il corriere del mezzogiorno", ha reso ancora più complicata questa trattativa spingendo il Napoli a virare su un altro obiettivo, vale a dire Rodrigo De Paul.

Mercato Napoli, pronta l'offerta per De Paul

Il Napoli sarebbe pronto ad un'offerta da 25 milioni all'Udinese per ottenere il "sì" dal club friulano. inoltre, nella giornata di martedì gli agenti dell'ex Valencia hanno fatto visita al loro assistito nel ritiro della Nazionale argentina e chissà che non possa esser stato toccato il tema Napoli.

