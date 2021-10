CdM - Rumors dal Chelsea per Insigne, possibili due cessioni per favorire l'operazione: c'è una volontà chiara del capitano azzurro

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora da scrivere. Nonostante il disgelo per il rinnovo di contratto, sono ancora tante le società che seguono il capitano azzurro. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

In attesa di una svolta sul contratto in scadenza (le parti stanno parlando per cercare di risolvere la situazione) non mancano i rumors provenienti dalla stampa inglese. Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire un contratto monstre ad Insigne. E addirittura far partire due gioielli pagati a peso d’oro come Werner e Ziyech pur di ingaggiare il talento azzurro. Al momento però la volontà sembra quella di trovare una soluzione e un accordo sul rinnovo