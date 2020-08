CdM - Ritiro Napoli, squadra radunata il 23 per tamponi e test sierologici: confermate le due amichevoli

Napoli - Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la società azzurra ha ufficializzato le date per il ritiro: la squadra si ritroverà domenica 23 a Castel Volturno per tamponi e test sierologici, il 24, dopo che l’azienda universitaria Federico II avrà comunicato i risultati, partiranno per Castel di Sangro, dove resteranno fino al 4 settembre. Sono in programma due test amichevoli, venerdì 28 potrebbe esserci il primo appuntamento con il triangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila, due squadre che militano nel campionato regionale d’Eccellenza, agli inizi di settembre il Napoli potrebbe affrontare il Teramo che milita in serie C.