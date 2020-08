CdM - Reguilon la prima scelta, altrimenti assalto a Emerson Palmieri. Si attende la cessione di Ghoulam

Calciomercato Napoli - Il Napoli inizia la caccia al terzino sinistro. Al momento la situazione è bloccata da Ghoulam che deve essere eduto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli aveva bloccato Tsimikas dell’Olympiakos a gennaio, poi però non si è chiusa l’operazione per la mancata cessione di Ghoulam. Poi, qualche giorno fa, l'annuncio ufficiale del Liverpool che ha beffato gli azzurri. Ad oggi la prima scelta è Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Siviglia. Ci sono stati contatti con il suo agente Kia Joorabchian, l’ingaggio di 2,5 milioni più bonus è alla portata del Napoli. Ci sono altri ostacoli: il Real Madrid chiede tra i 20 e i 25 milioni e non sembra intenzionato ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, Reguilon preferirebbe giocare la Champions League, c’è la concorrenza del Chelsea e lo stesso Siviglia potrebbe chiedere il rinnovo del prestito. L’intreccio con i Blues costruisce un’altra trattativa: Emerson Palmieri vorrebbe rientrare in Italia, ha già un accordo con l’Inter per un ingaggio di 2,2 netti, il Chelsea chiede 25 milioni, si può chiudere a 20 più bonus. L’incertezza sul futuro di Conte ha rallentato la trattativa. Se il rapporto tra il tecnico salentino e l’Inter dovesse interrompersi clamorosamente, il Napoli potrebbe andare all’assalto dell’italo-brasiliano, che ha già aperto ad una possibile proposta di 3 milioni d’ingaggio. L’alternativa è puntare su un giovane, piace Michal Karbownik, esterno classe ‘2001 duttile del Legia Varsavia che può giocare su entrambe le corsie. Basterebbero 7 milioni, la trattativa con il suo entourage va avanti da qualche mese. Un’altra idea potrebbe essere Luca Pellegrini della Juventus in eventuali colloqui per Milik. Nella lista ci sono anche Matvienko dello Shakhtar Donetsk e Mykolenko della Dinamo Kiev ma lo status da extracomunitari complica gli affari.