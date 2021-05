CdM - Prossimo allenatore Napoli: Conceicao e Simone Inzaghi le alternative se salta Allegri

Calciomercato Napoli - Prossimo allenatore Napoli? Chi sarà sulla panchina azzurra la prossima stagione con l'addio di Gattuso? In pole ad oggi c'è Massimiliano Allegri che pare sia il vero sogno di Aurelio De Laurentiis che però si guarda attorno. Perché l'ex Juventus Max è corteggiato dal Real Madrid e tutto potrebbe saltare con il Napoli. Intanto, le alternative per il Napoli sono due e come scritto dal Corriere del Mezzogiorno ci sono Luciano Spalletti. Galtier ma anche Simone Inzaghi e Sergio Conceicao.