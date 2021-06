CdM - Ospina all'Atalanta, il Napoli pronto a fare cassa

Calciomercato Napoli - Ospina piace all’Atalanta e potrebbe portare altri introiti in cassa. Il Napoli si muove per un difensore centrale, un mediano e un terzino sinistro. Le eventuali cessioni eccellenti potrebbero alzare il livello degli investimenti, il Napoli per esempio senza Fabian Ruiz dovrebbe ristrutturare la mediana, cautelandosi per quest’ipotesi sta seguendo anche profili importanti come Koopmeiners dell’Az Alkmaar o Svanberg del Bologna. Senza movimenti in uscita, si lavora su idee a costi bassi, come Basic del Bordeaux.