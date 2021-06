Calciomercato Napoli - Le ultime notizie sul nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico è stato ingaggiato per tornare in Champions League. E' questo l'obiettivo del Napoli che non può permettersi di sbagliare. Intanto, per quest’obiettivo, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarà importante capire se Spalletti potrà contare su Koulibaly, al momento non ci sono offerte per Kalidou.