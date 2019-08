CdM - Nizza in vantaggio su Ounas, la fumata bianca entro sabato. Prestito oneroso con diritto di riscatto, i dettagli

Calciomercato Napoli - Il futuro di Ounas, con l'arrivo di Lozano, è fortemente in dubbio. E' il primo della rosa del Napoli in partenza, gli azzurri vogliono girarlo in prestito per farlo crescere. Il Nizza è la squadra favorita, ad oggi. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

La trattativa più avanzata riguarda Ounas, nelle ultime ore il Nizza è in vantaggio: l'operazione potrebbe essere definita entro sabato. L'affare dovrebbe chiudersi sulla formula del prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 22 milioni.