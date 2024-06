CdM - Napoli, Rafa Marin atteso per le visite mediche: maxi-tutela sul contratto, ecco cosa prevede

Calciomercato Napoli, via alla rivoluzione in difesa! Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle strategie del Napoli per rinforzare il reparto arretrato, a cominciare dall'operazione quasi conclusa per Rafa Marin, difensore spagnolo classe 2002 del Real Madrid.

Rafa Marin al Napoli

Il primo colpo di Manna è Rafa Marin, nei prossimi giorni il difensore spagnolo è atteso a Roma per le visite mediche.

L’affare è stato definito in tutti i dettagli, il Napoli ha investito circa 11 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo e si è cautelato riguardo alla recompra. Il Real Madrid non potrà esercitarla alla fine della prossima stagione:

con 25 milioni di euro si garantirebbe il ritorno alla casa madre di Rafa Marin. nell’estate 2027 il Napoli incasserebbe 35 milioni di euro se il Real Madrid vorrà riprendersi il proprio gioiello.

Nei meandri dell’operazione è venuta fuori una formula creativa che tutela ancora di più il Napoli se Rafa Marin con Conte riuscirà ad affermarsi come difensore di spessore internazionale. Alla fine della prossima stagione il Napoli, investendo 10 milioni di euro, potrà raddoppiare il valore della recompra: