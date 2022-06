CdM - Napoli-Ostigard, accordo col Brighton! Tutto in stand-by: prima l'incontro chiarificatore con Koulibaly

Calciomercato Napoli, annuncio sul Corriere del Mezzogiorno: Napoli e Brighton hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Leo Skiri Ostigard. Il club azzurro ha ottenuto il sì dalla squadra inglese ad una cifra pari a 5 milioni di euro, anche se il Napoli vorrebbe formalizzare la trattativa con un prestito con l'obbligo di riscatto.

Il punto della situazione sul calciomercato Napoli. In ogni caso, il Napoli non acquisterà nessuno senza prima fare delle cessioni. Ecco perché Giuntoli ha messo in stand-by la trattativa con il Brighton in attesa che il club faccia cassa: in uscita ci sono Matteo Politano al Valencia e Diego Demme all'Eintracht Francoforte. Per Koulibaly invece è in programma un incontro chiarificatore a Dimaro e si capirà meglio quale sarà il suo destino.

Se dovesse partire Demme - scrive il CdM - ci sono tanti nomi che piacciono: Tameze del Verona, Svanberg del Bologna, Nandez del Cagliari e Thorsby della Sampdoria.