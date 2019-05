CdM - Napoli, il punto sul mercato: tra cessioni e conferme importanti

Calciomercato Napoli - E' tempo di bilanci in casa SSC Napoli, soprattutto in vista di una estate all'insegna del calciomercato che promette davvero fuoco e fiamme. Sul Corriere del Mezzogiorno in edicola quest'oggi si è fatto il punto su quello che sarà il futuro di alcuni azzurri,

Calcio mercato Napoli, le ultime tra addii e conferme

Viaggiano verso l'addio Mario Rui e Hysaj, che "sanno - invece - di essere ormai un po’ più esterni del solito nel progetto". Viaggiano verso una riconferma, invece, sia Callejon che Mertens, che vogliono restare e probabilmente saranno accontentati al pari di Lorenzo Insigne. Il capitano, al momento, per ora va verso la permanenza. In dubbio, invece, a quanto si legge, Ounas e Verdi, mentre Diawara ha già, metaforicamente parlando, le valigie pronte.

