Calciomercato Napoli - Saranno tanti gli argomenti di cui probabilmente parlerà il presidente del Napoli: dalla Superlega alle riforme del calcio, dalle prospettive con Spalletti in panchina al mercato che procede ancora a rilento. Senza grandi plusvalenze è difficile immaginare movimenti in entrata a breve, eccetto qualche soluzione low-cost per colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko.