CdM - Milik non appare brillante in rifinitura, assente col Feralpi: tra mercato e rinnovo, la situazione

Ieri Arkadiusz Milik non era nemmeno in distinta per un affaticamento muscolare. Non ha preso parte al match e lo ha guardato a bordocampo, sempre vicino alla squadra. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Un’assenza forzata, frutto probabilmente anche dello stato d’animo del calciatore che anche in mattinata durante la rifinitura non era apparso particolarmente brillante. Sul miglior Milik ci sta lavorando l’allenatore ma l’azione di disturbo del mercato o anche la trattativa per il rinnovo del contratto, possono essere in questo momento un peso psicologico. Ancelotti gli rinnova la fiducia.