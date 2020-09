CdM - Lo scambio Milik-Under non si sblocca: i giallorossi hanno bloccato un altro centravanti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Cengiz Under: "I contatti con la Roma sono quotidiani, l’infortunio di Zaniolo non cambia la situazione di Under che è in uscita ma non ha ancora l’accordo con il Napoli sull’ingaggio. L’intesa con il mancino turco è alla portata, l’ostacolo più complesso è l’accordo tra Napoli e Roma: De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni, non c’è ancora la fumata bianca, tra le parti c’è una distanza di 5 milioni. La Roma intanto si sta cautelando allacciando i contatti per Giroud perché la Juve è ancora forte su Dzeko e i giallorossi hanno individuato un’alternativa all’affare Milik. In queste condizioni è difficile che il Napoli poi possa impostare un’altra trattativa con la Roma per Veretout a meno che non venga inserito Maksimovic per ridurre il peso economico dell’operazione".