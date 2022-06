CdM - Koulibaly, ecco l'ultima offerta di ADL! La decisione al giocatore, il Barça intanto non affonda

Calciomercato Napoli- La società di si muove su un doppio binario complicato: da una parte rispettare la politica di contenimento del monte ingaggi, dall’altra la volontà di rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly che resta al momento il più pagato con un ingaggio da 6 milioni di euro. Il problema, però, è che tale cifra non rientra più nei parametri della società.

Mercato Napoli, l'ultima offerta di ADL per Koulibaly

Ecco perché, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, nell’ultimo incontro il presidente Aurelio De Laurentiis ha proposto un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus che permetterebbero di arrivare facilmente a 4.5. Ora la palla passa al giocatore. Nel frattempo, però, non sembrano esserci offerte da altri fronti: lo stesso Barcellona che sembra interessato temporeggia in virtù anche della propria campagna dei tagli di monte ingaggi.