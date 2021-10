CdM - Insigne, priorità al Napoli. Ma ha una preferenza in caso di addio

Calciomercato Napoli - Dove potrebbe finire Lorenzo Insigne se non dovesse rinnovare col Napoli? Spuntano alcune soluzioni come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, fermo restando che la priorità dell'attaccante resta l'azzurro:

Si guarda attorno (e chiunque probabilmente lo farebbe) ma senza farsi distrarre più di tanto. La sua priorità era e resta Napoli (recentemente ha anche fatto un investimento immobiliare in città importante) ma se così non dovesse essere, gradirebbe una destinazione sempre italiana, al massimo europea, in una squadra che risponda ai requisiti di top-squadra. Come dire: l’Inter (nel caso partisse Sanchez) sarebbe destinazione gradita.

In Premier, sponda Tottenham, pure c’è interesse per lui. L’America, fa sapere il suo agente, è una meta lontana e ad oggi mai presa in considerazione.