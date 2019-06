CdM - Il PSG torna all'assalto di Allan! ADL vuole convincere la Roma a cedere Manolas entro il 30 giugno, seguiti Seri e Duncan

Ultimissime calcio Napoli - Manolas al Napoli. Si attende l'ok della Roma per sbloccare la trattativa. Allan può tornare nel mirino del PSG dopo la partenza di Rabiot alla Juve. La SSC Napoli attende novità di mercato anche a centrocampo, Seri e Duncan seguiti. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Calciomercato Napoli - Manolas e Allan: gli aggiornamenti

De Laurentiis vuole convincere la Roma, che ha bisogno d’introiti entro il 30 giugno, ad abbassare il prezzo della clausola e contestualmente cerca l’intesa sulla valutazione del cartellino di Diawara, quest’operazione si realizzerebbe per motivi di bilancio in un secondo momento. Il Psg è attento alle grane Neymar e Rabiot, la settimana prossima è previsto un incontro tra Paratici, mamma Veronique e i legali del giocatore, successivamente potrebbe esserci un nuovo assalto per Allan. Il Napoli si guarda intorno, Giuntoli ha incontrato l’agente di Seri, il Fulham, dopo la retrocessione in Championship, lo venderebbe anche a 15 milioni ma l’ingaggio vicino ai 4 milioni rende l’operazione molto difficile, e ha chiesto informazioni per Duncan al Sassuolo interessato a Tonelli.