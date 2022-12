CdM - Demme verso la permanenza: la promessa di Spalletti e le richieste di ADL per la cessione

Calciomercato Napoli - Cambiano gli scenari di mercato a gennaio per il Napoli, perché si va verso la permanenza di Diego Demme: Giuntoli e Spalletti non vogliono toccare gli equilibri, puntano alla permanenza di Demme che sembra ormai proiettato a restare, salvo offerte così allettanti da trasformare gli scenari.

Calciomercato Napoli, il futuro di Demme

Ci sarà anche Demme oggi nel test con la Juve Stabia, e il futuro di Diego, appena rientrato in gruppo da mercoledì, sembra essere ancora in azzurro come racconta il Corriere del Mezzogiorno:

"Ed è pronto a tuffarsi mentalmente nei sei mesi di passione del Napoli. Spalletti ha avuto anche un colloquio con lo stesso Demme, gli ha ribadito che è un giocatore importante e che nella seconda parte della stagione ci sarà più spazio per lui. Il Napoli vuole tenerlo, gli abboccamenti di Salernitana, Stoccarda e Bayer Leverkusen non hanno soddisfatto le condizioni poste dal club di De Laurentiis: cessione a titolo definitivo per 4-5 milioni di euro o prestito con diritto di riscatto con l’ingaggio pagato interamente dal club interessato".