CdM - Beffa Ospina, il Real ha scelto un altro portiere! Difficile il rinnovo col Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Difficile, quasi impossibile, il rinnovo di David Ospina in azzurro: il portiere dal 1 luglio sarà libero di firmare con una nuova squadra. Il colombiano attendeva la proposta del Real Madrid, ma pare che i blancos abbiano deciso di puntare su Lunin come secondo portiere.

A raccontare la situazione Ospina è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Anche Ospina ha il contratto in scadenza e all’orizzonte non c’è il rinnovo. Il Real Madrid sembra voler puntare su Lunin come vice Cortouis, il Napoli attende la decisione di Ospina ma sta lavorando con la consapevolezza che il colombiano difficilmente prolungherà il contratto. Il rinnovo di Meret e l’arrivo di un vice esperto (potrebbe essere Sirigu) rappresentano la strada per sostituire Il Patron".