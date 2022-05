Cavani, il fratello-agente fa sognare: "Il ritorno in Italia è una possibilità!"

Calciomercato Napoli - Per anni è stato ed è rimasto il sogno dei tifosi partenopei, che hanno più volte richiesto il ritorno di Edinson Cavani. L'attaccante ex PSG è in uscita dal Manchester United, dove il contratto è in scadenza. Per questo motivo, si è interessata anche la Fiorentina all'attaccante uruguaiano ex SSC Napoli.

Calciomercato Serie A, parla l'agente di Cavani

A confermare l'interesse per un rientro in Italia di Edinson Cavani, è il fratello-agente Walter Guglielmone, intervistato dai microfoni di SerieANews:

"Sinceramente noi non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina, potrebbe essere un interesse da parte del club al momento".

Se anche al momento fossero sondaggi della Viola, il club potrà comunque contare sull’apertura al ritorno in Serie A. Il procuratore, infatti, non si nasconde sulla possibilità:

"Rientro in Italia? Tutto è possibile".