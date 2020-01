Kiss Kiss - Napoli su Castrovilli, il centrocampista della Fiorentina piace tantissimo per giugno

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha appena completato l'acquisto di due centrocampisti. Ufficializzato nelle ultime ore Stanislav Lobotka dopo Diego Demme. Nel mirino azzurri finisce ora anche Gaetano Castrovilli, centrocampista di 22 anni della Fiorentina. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, Castrovilli piace tantissimo al Napoli. L'attuale richiesta della Fiorentina non è pareggiabile e la concorrenza è particolarmente agguerrita. Il tentativo che il Napoli farà per Castrovilli sarà però per giugno.

