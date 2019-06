Castagne-Napoli, CdS: il belga ritorna nei piani di Giuntoli

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe perso di vista il cartellino del belga Castagne in forza all'Atalanta: "Il mercato del week end è cambiato, la tecnologia consente di chiudere con una pec, non c’è bisogno di essere in sale rese gelide dall’aria condizionata: De Laurentiis è a Ischia, ci è arrivato in serata; Giuntoli si accovaccia nella penombra, però al fuoco ci sono varie cose, tra cui, di nuovo, Castagne che l’Atalanta ritiene incedibile e che al Napoli servirebbe per ridisegnare completamente l’organico difensivo".