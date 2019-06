Auriemma su TS: "Almendra l'obiettivo principale, se parte Allan assalto a Veretout! Ore decisive per Castagne"

Notizie calcio Napoli - Almendra obiettivo principale a centrocampo, ma il Napoli deve sfoltire la rosa. Come riporta Tuttosport, Hysaj sarà venduto al miglior offerente. Finora è arrivata solo un’offerta dall’Atletico Madrid e si attende di sapere quale squadra allenerà Sarri, perché metterebbe l’albanese nell’elenco dei rinforzi da prendere. Poi, fino a quando la SSC Napoli non darà (meglio in prestito) Rog e Diawara, non sarà possibile prendere Veretout. Oppure, dovesse il Psg tornare su Allan, allora l’offerta alla Fiorentina partirebbe nell’immediato.

Almendra-Napoli, la situazione

Solo per Almendra il club azzurro farebbe l’investimento nell’immediato, trattandosi di un classe 2000 e che sfugge alla rosa dei 25: bisognerà attendere che il presidente Angelici trovi con gli emissari del Napoli la soluzione economica valida per tutti. E’ previsto per oggi l’incontro tra gli agenti di Timothy Castagne e il ds atalantino, Sartori. Si parlerà del rinnovo (e adeguamento) del contratto che scadrà nel 2021, altrimenti Castagne chiederà la cessione: sullo sfondo c’è il Napoli che lo avrebbe scelto come rinforzo per le corsie esterne.