Caso Younes, CorSport: rifiuta tutti i prestiti, vuole andare via a titolo definitivo! Spunta un'ipotesi in Germania

Amin Younes sta diventando come il Signor No. Soltanto che questo non è uno show televisivo, bensì il mercato invernale: e lui arrivato gennaio, nonostante abbia collezionato finora 7 presenze e 148 minuti, di cui neanche uno con Gattuso, continua a rifiutare. Per la precisione: sia la cessione in prestito, sia una destinazione italiana. Proprio così, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'esterno della SSC Napoli valuta l'addio soltanto in modalità definitiva.

Mercato Napoli, Younes rifiuta tutto