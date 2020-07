Caso Osimhen, Il Mattino: il Napoli non vuole alzare l'offerta dopo il cambio agente, tutto bloccato su ingaggio e commissioni

Calciomercato Napoli - La scelta di Victor Osimhen di cambiare procuratore è stato il campanello di allarme nella trattativa con il Napoli, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino:

“L’attaccante pur mostrando gradimento per la soluzione Napoli non ha mai sciolto completamente le sue riserve. I vecchi agenti avevano raggiunto un accordo sulla base di 2.5 milioni ma poi è entrato in gioco il nuovo procuratore che ha messo il club azzurro in stand by e ha cominciato a sondare le squadre di Premier. Il discorso con il Napoli si è bloccato sul discorso legato all'ingaggio e alle commissioni: il club non vuole alzare l'offerta e non andrà oltre la cifra stabilita”