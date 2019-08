Caso Milik? Il Roma: la trattativa per il rinnovo non è andata buon fine, la possibilità di un addio c’è

Con l’arrivo di Icardi in azzurro De Laurentiis vorrebbe cedere Arkadiusz Milik. La convivenza con Icardi non sarebbe possibile, e Mertens dà garanzie come vice attaccante centrale. La trattativa per il rinnovo del polacco non è andata buon fine, e la possibilità di un addio c’è. Con Icardi in azzurro Milik potrebbe salutare: il Betis lo cerca, ma deve preparare l’offerta, che dovrà essere di almeno 40 milioni. E occhio all’Inter e alla Roma. Se qualcosa dovesse andare storto nelle loro altre trattative, o se cercassero un altro attaccante di livello, il Napoli sarebbe disposto anche a cederlo in Serie A.