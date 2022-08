Caso Meret, Repubblica: partenza immediata tra le opzioni, fissato il prezzo. C'è anche un clamoroso scenario

Calciomercato Napoli, c'è il caso Alex Meret da risolvere. Il 25enne friulano ha trovato da tempo l’accordo per il rinnovo fino al 2027, ma l’arrivo di un titolare ha cambiato i suoi piani. Non ha voglia di firmare il prolungamento con il club azzurro. Sta valutando, assieme al suo agente Federico Pastorello, tutte le opzioni.

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione sul portiere friuliano: la cessione immediata all'addio a parametro zero da separato in casa Napoli

C’è anche quella della partenza immediata: il Leicester potrebbe diventare una soluzione valida e l’idea di giocare in Premier è intrigante. Il Napoli ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro. Se dovesse partire, Giuntoli poi andrebbe a caccia di un secondo come Salvatore Sirigu, ancora svincolato dopo l’esperienza al Genoa. Non è escluso, però, che Meret possa decidere di restare ancora un altro anno in azzurro e poi svincolarsi a parametro zero nel 2023. Sarebbe poi libero di trovare la soluzione migliore. C’è una sola contro- indicazione: rischierebbe ovviamente un’altra annata ai margini e quindi rinvierebbe di dodici mesi l’operazione rilancio di una carriera che non è ancora decollata.