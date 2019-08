Gazzetta - Caso Lukaku, ora la palla passa all'Inter: guerra di nervi, si decide tutto in tre giorni

Ultimissime mercato - L’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha fatto il punto sul caso Romelu Lukaku, centravanti belga attualmente in forza al Manchester United e nel mirino sia della Juvnetus che dell'Inter, in Italia, dopo lo scambio, di fatto, saltato con Dybala. Ecco quanto scritto sul portale "Gazzetta.it":

“La palla passa all’Inter. Dopo il fallimento dello scambio Dybala-Lukaku, con United e Juventus che stanno ormai parlando solo del trasferimento di Mandzukic, vediamo cosa succede tra l’Inter e il club inglese. La società di Zhang non è in questo momento disposta ad alzare l’offerta: i Red Devils vogliono 83 milioni, Marotta si è fermato a 65 bonus inclusi. È una guerra di nervi perché giovedì sera in Inghilterra chiude il mercato. Lukaku potrebbe essere ancora ceduto, ma se non trova il successore lo United lo toglierà dal mercato”.