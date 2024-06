Caso Kvaratskhelia, la reazione di De Laurentiis e Conte alle parole dell'agente e del padre

Calciomercato SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non hanno apprezzato l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti del Napoli, con un intervento a gamba tesa e senza controllo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Alle parole fuori controllo dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia («vogliamo andare via e giocare la Champions, se resta perderà un anno») e del papà («non voglio che resti a Napoli, ha cambiato tre allenatori in un anno…»),

“il Napoli ha risposto mostrando la faccia dura, mandando un messaggio chiaro alla compagnia: è cambiato il vento, serve rispetto per il club e i suoi tifosi. «Ha un contratto di altri tre anni con la società, non è in vendita. E non sono agenti o padri a decidere il futuro, ma solo il club», la sintesi del tweet arrivato nella notte di domenica. Con un «fine della storia» a mettere il punto sulla questione”