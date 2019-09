Caso Icardi, Sky: il giocatore apre al prestito al PSG, trattativa procede con ottimismo! A breve nuovi incontri tra le parti

Mercato Napoli - La telenovela Mauro Icardi continua ad arricchirsi continuamente di episodi. Adesso la strada più percorribile sembra essere quella del PSG ma per definire questa operazione bisogna prima ultimare alcuni passaggi, a partire dal rinnovo di contratto con l'Inter. Il passaggio all'ombra della Tour Eiffel, infatti, avverrebbe solo in prestito ed i due anni di contratto che restano rappresentano un problema da superare. A tal proposito, arrivano delle novità da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

Ecco quanto si legge sul suo portale:

"Nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio per il futuro di Icardi, che adesso potrebbe essere davvero lontano dall'Inter. Il Psg la destinazione, con l'attaccante argentino che però prima dovrebbe allungare il suo contratto con i nerazzurri.

Negli ultimi minuti Icardi ha aperto a questa ipotesi, per questo la trattativa andrà avanti per tutta la notte ma procede con ottimismo. Tra poco andranno in scena nuovi incontri fra le parti: due le strade da percorrere con il Psg, o quella del prestito secco o quella del prestito con diritto di riscatto".