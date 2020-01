Caso Ghoulam, CdM: il Napoli lo farà fuori dalle liste, ma può restare: non ha offerte congrue! Rischio reazione legale del terzino

Calciomercato Napoli - Per un Ricardo Rodriguez in arrivo, c'è un Faouzi Ghoulam che verrà messo fuori dalle liste presumibilmente, per i prossimi impegni in Serie A e Champions League. Infatti, che il Napoli riesca a venderlo o meno, quel che appare certo è che sarà fatto fuori in questo senso dalla dirigenza.

Caso Ghoulam, niente cessione e fuori dalla lista: rischio reazione legale

Per quanto riguarda la situazione di Faouzi Ghoulam, il Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Ghoulam, che rischia oltre all’esclusione dalla lista Champions, anche dalla lista dei 25 in campionato, non ha per ora offerte congrue, dovrebbe restare nonostante non faccia più parte dei convocati da molti mesi. Per inserire Rodriguez nella lista dei 25 per la serie A, il Napoli potrebbe dunque togliere Ghoulam, anche se non è esclusa una reazione di tipo legale del calciatore".