Caso Di Lorenzo, il capitano ora è combattuto! Ma continua a propendere più per l'addio

Calciomercato Napoli - “Non va da nessuna parte, resta con noi”, questo il messaggio di Antonio Conte all’agente di Giovanni Di Lorenzo in occasione dell’ultimissimo incontro.

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo combattuto: le ultime

Parole che il capitano ha apprezzato come riporta Il Mattino oggi in edicola, perché la delusione di queste settimane nasce proprio dal fatto di non sentirsi più al centro del nuovo Napoli. Conte dunque lo aspetta, non lo chiamerà un’altra volta perché quello che doveva dire lo ha detto. Ora la palla passa al giocatore il quale - si legge - è combattuto ma propende ancora per più per l’addio che la permanenza. Quei fischi col Lecce anche stanno pesando in questa storia: è come se avessero cancellato sei anni di rendimento altissimo e di totale fedeltà.