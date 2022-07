Da Roma: Casale ad un passo dalla Lazio, si chiude nelle prossime ore

Il difensore del Verona Nicolò Casale è stato al centro di un giallo di mercato che si sta risolvendo in favore della Lazio: seguito anche dal Napoli sembrava destinato al Monza. Il portale LaLazioSiamoNoi annuncia l'affare in dirittura di arrivo per il club di Lotito

Calciomercato

Lotito e Setti ne hanno parlato a più riprese, ora sembra esser giunto l'accordo. L'operazione si può chiudere nelle prossime ore e vedrà l'inserimento di Raul Moro, destinato ai veneti. Casale dovrebbe sottoporsi ai test d'idoneità a stretto giro e partire con il resto della squadra alla volta di Auronzo di Cadore.

