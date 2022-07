Schira: "Nuovo portiere Napoli, il sogno è Kepa! Giuntoli ha messo nel mirino Carnesecchi"

Calciomercato Napoli - Qual è la situazione portieri in casa SSC Napoli? Ne ha parlato a “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

Situazione portieri in casa Napoli?

"Ci sono varie idee. L'usato sicuro è Sirigu, ma il sogno è Kepa. A Giuntoli piace tanto il nome di Carnesecchi, un investimento per il futuro. Neto è un profilo gradito dalla società azzurra. Con Meret, invece, è stato già raggiunto l'accordo per il rinnovo, sono stati scambiati i documenti, manca effettivamente soltanto la firma. È una situazione lunga. Alex non è convinto, vuole garanzie da parte della dirigenza. Purtroppo il ragazzo non è mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale in azzurro e spesso è stato superato nelle gerarchie dal collega Ospina".

Carnesecchi

Navas al Napoli?

"È un'operazione molto complicata. Keylor guadagna uno stipendio elevato, forse troppo per i parametri del club azzurro".